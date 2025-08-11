Conductor detenido por accidente en San Salvador es familiar del motociclista y del niño fallecidos

Este fin de semana, el Departamento San Salvador fue escenario de dos accidentes de tránsito que terminaron con la muerte de un niño de 10 años y un motociclista. Ambos hechos ocurrieron en rutas cercanas a la ciudad e involucraron a familiar de las víctimas.
Este fin de semana, en el Departamento San Salvador, un niño de 10 años que iba en bicicleta murió atropellado y lo mismo ocurrió con un motociclista tras embestir a ciclistas. El Jefe de la Departamental de la Policía de Entre Ríos, Leonardo Morales, dio detalles de los hechos.
Accidente fatal en la Ruta 38
“El sábado, pasadas las 20 horas, fuimos anoticiados de un siniestro vial en ruta 38. Fue aproximadamente dos kilómetros antes de llegar a la ciudad de San Salvador. Una motocicleta embiste a dos ciclistas que venían por la misma arteria. Estas personas venían de participar en un encuentro deportivo en una liga de veteranos, el motociclista embiste a los ciclistas, producto de lo cual uno de los ciclistas termina con lesiones de carácter leve, la otra persona no tanto. El motociclista pierde la vida producto del impacto casi instantáneamente en el lugar”, señaló Morales.
Acorde a los testimonios, “ninguno llevaba casco, tanto los ciclistas como tampoco la persona que conducía el motovehículo”. Morales marcó que el motociclista “impactó de lleno su cabeza en la cinta asfáltica”.
Murió niño tras ser atropellado
Por otra parte, se produjo un accidente en ruta 18, a unos 10 kilómetros del hecho anterior. Allí, un niño de 10 años que se conducía en bicicleta murió al ser embestido. «Eso pasó ayer domingo pasadas las 11 de la mañana. Estos dos pequeños venían circulando en bicicleta, venían de un arroyo que está ahí en las cercanías. El primo del fallecido, de 9 años, no fue impactado por el vehículo, sí fue trasladado al nosocomio local debido al shock y nerviosismo que presentaba”.
El niño de 10 años que falleció “fue impactado prácticamente de lleno por el vehículo que circulaba en la misma dirección que ellos. Prácticamente instantáneamente pierde la vida”. El lugar del choque, “queda aproximadamente a unos 4 o 5 kilómetros del ingreso a la ciudad de San Salvador”, dijo Morales.
Los participantes de ambos siniestros viales son familiares. “El conductor del vehículo partícipe del siniestro vial de ayer a la mañana es oriundo de Villa Domínguez. Venía al velatorio de un sobrino de él que había fallecido en el trágico accidente ocurrido la noche anterior”.
Además, “por parte de la señora de este conductor del vehículo, sería tía del papá del nene fallecido”, señaló Morales en Radio La Voz. El conductor quedó aprehendido por el supuesto delito de homicidio culposo hasta que se realice el informe pericial y se tome el testimonio a testigos del hecho ocurrido el domingo. Elonce