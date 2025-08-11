Continúan las capacitaciones del Plan Provincial de Alfabetización en el nivel primario

«Estamos comprometidos con garantizar que todos los niños de Entre Ríos aprendan a leer y escribir con comprensión desde los primeros años. Por eso, el Plan se aborda desde el nivel inicial. La alfabetización es una prioridad de nuestra gestión. Estamos viendo grandes avances en el nivel primario y esperamos que continúe creciendo», expresó la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.

Las capacitaciones tienen como objetivo fortalecer las prácticas docentes vinculadas a la lectura, la escritura, la comprensión y la producción de textos en los primeros años de la educación primaria.

«Estaremos capacitando en varios departamentos la próxima semana, agradecemos a los docentes por el compromiso y la buena predisposición», señaló la directora de Educación Primaria, Mónica Schoenfeld.

Durante el mes, se desarrollarán encuentros virtuales para docentes de primer grado este lunes 11 de agosto; de segundo grado el martes 12; de tercer grado el miércoles 13; y el jueves 14 se llevará adelante una capacitación con primero y segundo grado y en simultáneo con ruralidad.

Asimismo, se llevarán adelante instancias presenciales en distintos puntos de la provincia:

– Miércoles 13: Diamante

– Jueves 14: Tala, nodo Crespo ruralidad y nodo María Grande ruralidad

– Lunes 18: Uruguay, Concordia, Gualeguay, nodo Viale y nodo Cerrito de ruralidad

– Martes 19: Uruguay, Concordia y Paraná

– Miércoles 20: Gualeguaychú, Concordia, Nogoyá y Paraná

– Jueves 21: Colón

– Viernes 22: Colón, Victoria y Paraná

«El Plan continúa creciendo y expandiéndose; muchas escuelas están motivadas por los avances y progresos que vienen observando en los estudiantes», concluyó Schoenfeld.