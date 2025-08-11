Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que le robó una mochila a un menor

Según pudo saber Génesis24, la rápida intervención del personal de la Comisaría Tercera logró detener a un hombre y recuperar una mochila que había sido robada minutos antes. El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 22:00 horas.

El suceso comenzó cuando un joven de 17 años interceptó a un patrullero en las calles Don Bosco y Uncal para informar que una persona vestida de negro le había robado su mochila y huido.

El damnificado subió al móvil policial para dirigirse a la comisaría, pero a pocas cuadras, en la intersección de Allais y Ravena, divisó a un hombre con características similares a las que había descripto. El joven lo reconoció como el autor del robo.

Al ser alcanzado por el patrullero, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero los efectivos descendieron del vehículo y lo redujeron. El hombre, de 27 años, fue identificado teniendo en su poder la mochila robada.

La Fiscalía de turno fue informada y dispuso el traslado del sujeto a la Sección Antecedentes para su correcta identificación. Además, ordenó el secuestro de la mochila para su posterior entrega al damnificado, y que la División de Policía Científica y la División de Investigaciones trabajaran en el caso.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera.

