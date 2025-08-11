Concepción del Uruguay: Incendio produjo pérdidas totales en precaria vivienda

Según se confirmó a Génesis24, esta tarde siendo las 17:05 horas, personal de bomberos fue alertado por el Comando Radioeléctrico, sobre el incendio de una vivienda en Reibel y 13 del Norte.

Desde el cuartel de Bomberos se desplazó rápidamente móvil 28 con dotación (unidad de primera intervención) y se solicitó apoyo a móvil 22 (abastecimiento 10.500L) ya que se observaba la columna de humo.

Al arribo de la primera unidad, se observa que era una vivienda precaria generalizada y se procede a trabajar rápidamente con una línea de 38mm y una línea devanadera, para evitar la propagación hacia las viviendas aledañas.

Cuando nuestros Bomberos Voluntarios se encontraban trabajando comenzaron a ser agredidos por un grupo de vecinos con piedras y agresión verbal. Por suerte, sin Bomberos Voluntarios heridos ni daños en los vehículos. Al arribo del móvil 22, comenzó a abastecer al móvil 28.

El personal trabajó hasta su extinción total, realizando enfriamiento y escombramiento. En el lugar se hicieron presentes móviles policiales, quienes controlaron la situación.

Al finalizar se observaron pérdidas totales de la vivienda y el rápido accionar se evitó la propagación.

