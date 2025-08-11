Aluani acompañó el inicio de obras en rutas del departamento Nogoyá

Las obras consisten en la reposición de ripio en esta vía de comunicación y la vicegobernadora estuvo acompañada por el senador provincial Rafael Cavagna; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; el jefe de la Zonal Nogoyá de Vialidad, Mario Lupi; y el director de Asesoría Legislativa de la Honorable Cámara de Senadores (HCS), Marcos Daverio Cappa, entre otras autoridades.

En la oportunidad, Alicia Aluani expresó: «Nos tocó un contexto económico muy difícil, pero desde que asumimos junto con el gobernador Rogelio Frigerio, estamos dando respuestas en la medida que se pueda y que nos llegan los recursos», al tanto que mencionó que «al impuesto rural lo invertimos cien por ciento en los caminos de la producción».

Al respecto, la mandataria continuó: «Queremos asegurarles a todos los entrerrianos que, ante una eventualidad o una emergencia, los caminos sean accesibles para la producción, pero también para que los niños y los docentes pueden llegar a las escuelas. Así que junto con el jefe departamental zonal y el intendente enfrentamos la situación para dar respuestas y solucionar los problemas».

En tal sentido, la vicegobernadora habló de las gestiones que realiza el gobierno provincial y de la necesidad de dar respuestas a los vecinos. «Se hace un estudio de prioridades, pero hay algunas que requieren más urgencia que otras. En este caso, estamos atendiendo también a la solicitud de nuestra zona: es un tramo que se va a colocar ripio para que puedan sacar la producción, porque al campo lo acompañamos siempre», acotó.

En otro tramo, Aluani se refirió a la importancia del trabajo conjunto y la colaboración del sector público-privado. «Fueron años y años de abandono y ahora obviamente se necesita de una respuesta. Nosotros queremos responder a todos y lo estamos haciendo en la medida que podemos», reiteró, al tiempo que destacó a los intendentes y jefe comunales que «trabajan codo a codo» para el desarrollo y crecimiento de sus localidades.