Aluani acompañó el inicio de obras en rutas del departamento Nogoyá

La vicegobernadora Alicia Aluani estuvo este lunes en el comienzo de las tareas de mejora de la traza de la ruta provincial Nº 13, en el distrito Sauce. Las acciones las lleva adelante personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en el marco del plan de Recuperación y Mantenimiento Vial.
Las obras consisten en la reposición de ripio en esta vía de comunicación y la vicegobernadora estuvo acompañada por el senador provincial Rafael Cavagna; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; el jefe de la Zonal Nogoyá de Vialidad, Mario Lupi; y el director de Asesoría Legislativa de la Honorable Cámara de Senadores (HCS), Marcos Daverio Cappa, entre otras autoridades.
En la oportunidad, Alicia Aluani expresó: «Nos tocó un contexto económico muy difícil, pero desde que asumimos junto con el gobernador Rogelio Frigerio, estamos dando respuestas en la medida que se pueda y que nos llegan los recursos», al tanto que mencionó que «al impuesto rural lo invertimos cien por ciento en los caminos de la producción».
Al respecto, la mandataria continuó: «Queremos asegurarles a todos los entrerrianos que, ante una eventualidad o una emergencia, los caminos sean accesibles para la producción, pero también para que los niños y los docentes pueden llegar a las escuelas. Así que junto con el jefe departamental zonal y el intendente enfrentamos la situación para dar respuestas y solucionar los problemas».
En tal sentido, la vicegobernadora habló de las gestiones que realiza el gobierno provincial y de la necesidad de dar respuestas a los vecinos. «Se hace un estudio de prioridades, pero hay algunas que requieren más urgencia que otras. En este caso, estamos atendiendo también a la solicitud de nuestra zona: es un tramo que se va a colocar ripio para que puedan sacar la producción, porque al campo lo acompañamos siempre», acotó.
En otro tramo, Aluani se refirió a la importancia del trabajo conjunto y la colaboración del sector público-privado. «Fueron años y años de abandono y ahora obviamente se necesita de una respuesta. Nosotros queremos responder a todos y lo estamos haciendo en la medida que podemos», reiteró, al tiempo que destacó a los intendentes y jefe comunales que «trabajan codo a codo» para el desarrollo y crecimiento de sus localidades.