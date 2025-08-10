Quini 6: un afortunado ganó más de $2.100.000.000 en la Revancha y otros dos apostadores $2.000.000.000 en el Siempre Sale

La noche de este domingo regaló un nuevo afortunado en La Revancha y otros dos en el Siempre Sale. En el próximo sorteo el pozo será de $3.400.000.000. Detalles y números sorteados.
Este domingo dejó como resultado un nuevo millonario en La Revancha y otros dos en el Siempre Sale del Quini 6. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.400 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 32-09-01-44-36-02. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.052.804.819.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-22-32-19-15-39. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.367.161.412.
Por su parte, en la Revancha aparecieron el 08-17-43-44-24-31. Hubo un apostador que acertó los seis números y se llevó $2.108.679.804. Es oriundo de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Pehuajó.
En el Siempre Sale hubo dos ganadores que acertaron los seis siguientes números: 13-35-09-23-07-32. Cobrarán cada uno $2.000.000.000. Uno es oriundo de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. El otro afortunado es de Martínez, también en la provincia de Buenos Aires. Elonce