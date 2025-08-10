Zona de la autovía Artigas: Incendio en galpón de pollos provocó severos daños

En horas de la tarde de este domingo, alrededor de las 17:40, Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay fueron alertados sobre un incendio en galpones de pollos, ubicados en el kilómetro 121, de la Autovía Nacional Artigas.

De inmediato se desplazaron al lugar el móvil 28, unidad de primera intervención, y el móvil 22, unidad de abastecimiento.

Al arribar, se estableció un perímetro de seguridad y los bomberos comenzaron a trabajar rápidamente con líneas devanaderas, atacando el fuego desde la zona del techo y los laterales.

Gracias a la rápida intervención se logró evitar la propagación hacia el resto del galpón, en cuyo interior había pollitos.

Posteriormente, se procedió a tareas de enfriamiento hasta la extinción total del foco y a la ventilación del lugar, ya que el interior se encontraba con gran cantidad de humo.

En el operativo estuvo presente el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, Comandante Mayor Carlos Nosalevich. También colaboraron móviles policiales que acudieron al lugar.

Crédito BVCDU – 03442

