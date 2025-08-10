Murió niño de 10 años tras ser atropellado cuando se trasladaba en bicicleta por Ruta 18

Dos siniestros viales que involucraron a ciclistas enlutan a la comunidad de San Salvador. Este domingo, un menor de 10 años falleció tras ser embestido por un auto en Ruta 18. El sábado, un motociclista murió al chocar contra dos ciclistas en Ruta 38.
Un trágico siniestro vial ocurrido este domingo en la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 201, provocó la muerte de un niño de 10 años que circulaba en bicicleta. El siniestro, registrado alrededor de las 11:20, involucró a un automóvil Renault Logan negro conducido por un hombre de 69 años, oriundo de Villa Domínguez, departamento Villaguay.
De acuerdo con la información policial, el vehículo se desplazaba en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, colisionó con el menor, quien viajaba en la misma dirección. El niño estaba acompañado por su primo de 9 años, que iba en otra bicicleta y no fue embestido, aunque debió recibir atención médica por una crisis nerviosa.
Conductor detenido
Fuentes policiales confirmaron que el conductor del automóvil quedó aprehendido por el supuesto delito de “Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor” y fue trasladado hacia la dependencia policial donde quedara alojado, a disposición de la magistratura interviniente.
El fiscal de turno, Fernando Méndez, dispuso las actuaciones de rigor, con la intervención del médico policial Ángel Andini, la Sección Judiciales y el Gabinete Criminalístico.
Otro siniestro fatal en la noche del sábado
El luctuoso hecho se suma a otro accidente ocurrido la noche del sábado en la Ruta Provincial Nº 38, a unos 100 metros al norte de calle Las Calaveras, también en jurisdicción de San Salvador.
En esa ocasión, una motocicleta Honda XLR blanca, conducida por un hombre de 39 años de esa ciudad, circulaba aparentemente en sentido sur-norte cuando impactó contra dos ciclistas que se desplazaban en la misma dirección. Como consecuencia del choque, el motociclista murió en el lugar, mientras que los ciclistas, ambos mayores de edad, fueron trasladados al hospital local con lesiones.
Los ciclistas recibieron el alta
La fiscalía dispuso el secuestro de los rodados y el traslado del cuerpo del motociclista a Concordia para la autopsia correspondiente. También intervino personal de la Sección Asuntos Judiciales, Policía Científica y el médico policial.
En las primeras horas del domingo, desde el hospital confirmaron que los ciclistas involucrados en este segundo siniestro recibieron el alta médica a la medianoche, ya que presentaban lesiones leves. Elonce