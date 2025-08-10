Dpto. Colón: Joven detenido por amenazas agravadas contra su propio padre

Según pudo saber Génesis24, anoche a raíz de un llamado telefónico, se alertó sobre un conflicto de índole familiar en curso. De inmediato, personal policial se constituyó en una vivienda situada en calle 9 de Julio, de San José, donde se constató que un individuo de 18 años de edad se encontraba profiriendo amenazas hacia su propio padre.

En el marco de la intervención y conforme a los protocolos de seguridad, se procedió a realizar el palpado preventivo al joven, encontrando entre sus prendas un cuchillo de grandes dimensiones, tipo de cocina, el cual fue formalmente secuestrado.

Asimismo, en el lugar se observó la presencia de una motocicleta con el cuadro sin numeración visible, presumiblemente correspondiente a una Honda Wave color negra, junto a cachas plásticas del mismo tipo de rodado, carentes de motor.

Puesto el hecho en conocimiento de la Fiscal en turno, Dra. Micaela Di Pretoro, se dispuso la aprehensión del joven por el supuesto delito de Amenazas Agravadas, como así también el secuestro de los elementos hallados, quedando todo a disposición de la autoridad judicial interviniente.

