Concepción del Uruguay: Investigan una banda que roba motos de noche. Fueron captados por cámaras

En las últimas horas, trascendió de manera extraoficial que la Policía en Concepción del Uruguay estaría tras los pasos de una presunta banda organizada dedicada al robo de motocicletas, la cual habría cometido varios hechos en la región.

Según la información que circula, los mismos individuos habrían actuado previamente en la localidad de San Justo, entre otras, donde lograron sustraer dos motos, para luego regresar a Concepción del Uruguay.

En dicha ciudad, intentaron robar más vehículos en un garaje ubicado en calle Sarmiento, pero solo lograron llevarse una motocicleta de 110 cc.

El frustrado robo se vio interrumpido cuando un perro comenzó a ladrar, alertando a la propietaria de la vivienda, quien descubrió la situación. Los sospechosos escaparon rápidamente del lugar.

Fuentes extraoficiales señalan que los investigadores ya tendrían pistas firmes sobre la identidad de los presuntos autores, y que los operativos para dar con ellos estarían en marcha.

