Cayó otro piloto del plan de fuga de un narco en un helicóptero «enfriado en Gualeguaychú»

Después de años prófugo, la Gendarmería Nacional detuvo a Daniel Guategui, un experimentado piloto acusado de integrar la logística del fallido intento de fuga en helicóptero de Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narco más temidos del país.

Guategui, de 71 años, fue arrestado en julio pasado —posiblemente en una zona del Litoral, cerca de pistas clandestinas que conocía de memoria— tras siete años de ser buscado en Paraguay y dos en Argentina.

Su nombre estaba “marcado” desde 2018, cuando la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo vinculó a un operativo en el que incautaron seis avionetas y 448 kilos de cocaína.

En Gualeguaychú, era amigo de Andrés Donnet, un piloto fumigador que permanece preso en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, en Buenos Aires, por este intento de fuga de un jefe narco usando un helicóptero.

Según la investigación de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Iglesias, Guategui no pilotearía la aeronave —esa tarea estaba a cargo de otro hombre, apodado “Lobo”—, pero fue clave en la logística: contactó a Andrés Donnet para alquilarle un hangar en cercanías de la ruta 136 en Gualeguaychú, convenció para guardar allí el helicóptero Robinson 44 que fue ploteado y se le colocó otra matrícula.

Guategui conocía los detalles y la fecha del escape. El plan era de película: sacar a Alvarado de Ezeiza “por la puerta grande” y “colgado de un helicóptero”, en una maniobra que no debía durar más de 20 segundos. Desde la prisión, directo a un campo en General Rodríguez.

El 10 de marzo de 2023, “Lobo” partió desde Entre Ríos, pero aterrizó en un predio del Country Club Banco Provincia, en Moreno, sin llegar a sobrevolar el penal. Simultáneamente, las autoridades allanaron la celda de Alvarado, secuestraron el helicóptero y detuvieron al gualeguaychuense Donnet y Gianluca Orpianesi, en Entre Ríos.

Ahora, con la captura de Guategui, se cierra otro capítulo de una trama que mezcla narcotráfico, aviación clandestina y un frustrado escape que buscó burlar los muros más seguros del país… por aire.

R2820 – Encriptada