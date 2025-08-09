Dpto. Colón: Un auto impactó contra el cantero central de la rotonda de Liebig

Un auto perdió el control y chocó contra el cantero central en la mañana de hoy en la Ruta 130, sin que se registraran heridos.
Un siniestro vial ocurrió esta mañana en la rotonda de acceso a Liebig, cuando un automóvil Renault Clio de color azul, conducido por un individuo, perdió el control mientras circulaba por la Ruta 130, en dirección oeste-este. El vehículo impactó contra el cantero central de la rotonda, afortunadamente sin que se registraran lesionados.
Personal de Tránsito Municipal y Bomberos Voluntarios se desplazaron rápidamente al lugar del incidente para asistir en la remoción del automóvil y restablecer la circulación. A pesar de los daños materiales ocasionados al vehículo, no hubo víctimas en el siniestro.
Otro accidente en Entre Ríos
Un camionero de 50 años, oriundo de Villaguay, resultó lesionado este sábado por la tarde, luego de que el camión con acoplado que conducía volcara sobre la banquina sur del Puente Victoria-Rosario.
El siniestro vial se registró alrededor de las 13, en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional 174, en sentido Rosario-Victoria.
Según se informó, el vehículo, un Scania R340 con acoplado, circulaba por el viaducto cuando, por razones que se investigan, el conductor debió frenar bruscamente, perdió el control e hizo un trompo, lo que provocó el vuelco de la unidad.
Producto de la maniobra, el camión quedó recostado sobre la banquina sur, mientras que el acoplado se desenganchó y terminó dentro de un campo lindero. No se registró la participación de otros vehículos en el hecho.
