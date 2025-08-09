Concepción del Uruguay: Secuestran moto robada en Caseros tras un intercambio por redes sociales

Según pudo saber Génesis24, la División de Investigaciones logró recuperar una motocicleta Honda Wave con pedido de secuestro vigente, luego de que un hombre la obtuviera a través de un intercambio en la red social Facebook.

El hallazgo ocurrió a las 16:00 horas en la sede de la División de Investigaciones, cuando un hombre de 26 años se presentó para entregar el vehículo.

Según su testimonio, días atrás había realizado un intercambio con una persona que contactó mediante la red social Facebook, de quien desconoce identidad real.

Luego el hombre tomó conocimiento que el rodado que había adquirido tenía un pedido de secuestro.

La motocicleta había sido denunciada como robada el pasado 12 de julio en la localidad de Caseros por su propietaria, una mujer de 49 años.

Ante esta situación, el hombre decidió entregar el vehículo a las autoridades. La Fiscalía en turno dispuso el secuestro de la motocicleta para su posterior entrega a la dueña, y se le tomó declaración al hombre que la entregó.

