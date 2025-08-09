Federal A: Gimnasia no aguantó la ventaja y empató en Misiones

En el marco de la cuarta fecha de la Fase Reválida en la Zona B, Gimnasia de Concepción del Uruguay visitó a Crucero del Norte. El partido se llevó a cabo en el estadio Comandante Andrés Guacurarí, de Garupá, y contó con el arbitraje de Leonardo Billanueva. Era un duelo clave en la lucha por evitar el descenso.

El primer gol del partido llegó a los 29 minutos, luego de un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho. El centro encontró a un jugador del Lobo en el primer palo que llegó a desviar el balón para favorecer la llegada por el centro de Mario Sánchez. Con una palomita, el central del equipo uruguayense empujó al fondo de la red para el 1-0 parcial.

La alegría no duró mucho, tan solo tres minutos más tarde y luego de una salvada sobre la línea del conjunto misionero llegó la igualdad. Fue en un contragolpe que finalizó con desborde y centro desde el costado derecho para la llegada por el centro de Julián Vera. El mediocampista acompañó el balón con una suave definición que se metió por el costado izquierdo del arco defendido por Pedro Bravo.

El empate 1-1 dejó a ambos equipos en el fondo de la tabla de su grupo con dos puntos: son los únicos dos que no han ganado en la zona (en el caso de Crucero, lleva 15 juegos sin victorias). En la próxima fecha, Gimnasia recibirá a Bartolomé Mitre, mientras que a los misioneros les tocará visitar a Ben Hur de Rafaela.

-SÍNTESIS-

Crucero del Norte 1-1 Gimnasia CdU.

Goles:

29’PT: Mario Sánchez (GIM).

32’PT: Julián Vera (CRU).

Formaciones:

Crucero del Norte: Javier Colli; Federico Rotela, Juan Aguilar, Carlos Duarte, Leonel Canzoniero; Julián Vera, Alejandro Silva, Marcelo Álvarez, Javier Sequeyra; Ernesto Álvarez y Javier Peñaloza.

DT: Adrián Álvarez.

Gimnasia CdU: Pedro Bravo; Nicolás Suárez, Mario Sánchez, Nicolás Gómez, Lucas Basualdo; Lautaro Altamirano, Pablo Hofstetter, Lautaro Soto, Nicolás Germanier; Agustín Favre y Damián Baltoré.

DT: Ángel Gómez.

Amonestados:

20’ST: Emanuel Dening (GIM).

36’PT: Lucas Basualdo (GIM).

Árbitro: Leonardo Billanueva.

Estadio: Comandante Andrés Guacurarí.