Ruta 39: Joven conductora protagonizó un despiste tras «morder» la banquina

Según pudo saber Génesis24, una camioneta despistó aproximadamente a las 19:00 horas en la Ruta Provincial N° 39, a la altura del kilómetro 145,5.

Afortunadamente, su conductora, una mujer de 28 años, resultó ilesa.

El incidente ocurrió cuando el vehículo, una Renault Kangoo, circulaba por la ruta. Según el testimonio de la conductora, el mal estado de la calzada le hizo morder la banquina, lo que provocó que perdiera el control y terminara en los pastizales.

La camioneta, sufrió un pequeño abollón en el techo debido a las ramas. Tras el incidente, se constató que la mujer de 28 años no presentaba ningún tipo de lesión.

