Accidente fatal en ruta entrerriana: un motociclista murió y dos ciclistas resultaron heridos

Un accidente fatal en la Ruta 38 dejó como saldo la muerte de un motociclista y dos ciclistas heridos en San Salvador. La justicia investiga las causas.
Un accidente fatal en la Ruta 38 ocurrido este sábado por la noche en San Salvador dejó como saldo la muerte de un motociclista de 39 años y dos ciclistas heridos. El hecho tuvo lugar alrededor de las 20:25, a 100 metros al norte de calle Las Calaveras.
De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a una motocicleta marca Honda XLR, de color blanca, conducida por un hombre oriundo de la ciudad, que circulaba en sentido Sur-Norte. Por causas que se tratan de establecer, el vehículo impactó a dos ciclistas que transitaban en la misma dirección.
Tras el choque, los ciclistas —ambos mayores de edad y domiciliados también en San Salvador— fueron trasladados al hospital local con lesiones cuya gravedad no fue precisada oficialmente. El motociclista, en tanto, perdió la vida en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas.
Intervención judicial y pericias
En el lugar trabajó personal de la Jefatura Departamental San Salvador, junto a efectivos de la Sección Asuntos Judiciales, Policía Científica y el médico policial. La Unidad Fiscal, a cargo del doctor Méndez, ordenó la realización de las actuaciones correspondientes para establecer las causas del accidente.
Se dispuso el traslado del cuerpo del motociclista a la ciudad de Concordia para la realización de la autopsia, con el objetivo de precisar las lesiones y circunstancias de su fallecimiento. Asimismo, los rodados involucrados fueron secuestrados para pericias mecánicas y planimétricas. (Elonce)