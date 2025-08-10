Concepción del Uruguay: Buzos de tres cuarteles de bomberos realizan una búsqueda a pedido de Fiscalía

El CUO (Coordinación Única de Operaciones) activó la Brigada de Rescate Acuático de la Regional IV a solicitud de la Fiscalía, para la búsqueda de un elemento de interés a una causa en Concepción del Uruguay.

En zona del Puente Taborda de esa ciudad, se encuentran trabajando buzos profesionales de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, Colón y San José.

El Se realizó bajo directivas del fiscal interviniente en la causa por el adolescente baliado en hora de la noche del viernes en el barrio Las Mandarinas.

Según se pudo saber el autor del disparo que se entregara el sede policial de manera voluntaria habría manifestado que se descartó del arma de fuego y su celular en el puente taborda ubicado en la ruta 42 sobre el arroyo mencionado.

Pasado el mediodía los usos tácticos Buscaron en el arroyo el arma Presuntamente usada en el hecho pero el restrilkaje resultó nulo ya que los elementos no fueron hallados.

Cabe recordar que por el violento hecho de sangre está detenido un joven de unos 25 años quien espera ser indagado por el fiscal interviniente.

Por otra parte se supo que el joven herido fue operado en el hospital Urquiza de manera exitosa pero se debe esperar su evolución.

