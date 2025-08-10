Secuestraron un arsenal en un camping entrerriano

En el marco de una causa por lesiones leves agravadas, tramitada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia contra la Mujer del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Circunscripción Judicial N° 2 de Rosario, Santa Fe, se realizaron dos allanamientos en el predio del camping “Paso Medina”, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 6, kilómetro 9, en el Departamento La Paz.

Según se informó a AHORA, las diligencias fueron ordenadas mediante exhorto del Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, autorizando el ingreso y registro domiciliario en dos viviendas situadas dentro del complejo.

El objetivo fue el secuestro de armas de fuego y cartuchería de diversos calibres. Para acceder a los inmuebles fue necesaria la intervención de un cerrajero, y en el lugar se identificó a una empleada doméstica que se encontraba presente al momento del procedimiento.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental La Paz con el acompañamiento de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, Comando Radioeléctrico, Guardia Especial y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Santa Fe. Como resultado, se logró el secuestro de un importante número de armas de fuego, todas sin documentación respaldatoria.

Entre los elementos incautados se encuentran fusiles calibre .308, escopetas de los calibres 12, 28, 36 y 14, una carabina calibre .22, pistolas calibre 9 mm y .22, un revólver calibre .357, un pistolón calibre .32, además de cajas de cartuchos de distintos calibres y cargadores con municiones colocadas.

No se registraron personas detenidas en el marco de las diligencias, aunque el hallazgo del arsenal representa un avance relevante en la investigación que busca esclarecer hechos vinculados a violencia de género.

Una de las principales hipótesis es que en el lugar funcionaría un Coto de caza.