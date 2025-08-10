Provincia y Cafesg suman esfuerzos para potenciar el deporte en la región

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, acompañado por el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, visitó la sede de Cafesg en Concordia, donde fue recibido por su presidente, Carlos Cecco.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la posibilidad de articular proyectos conjuntos que fortalezcan el desarrollo deportivo en la región, en el marco de las competencias y reglamentos vigentes del organismo.

Uranga destacó la importancia de la visita como una instancia para «construir vínculos permanentes que permitan concretar acciones en beneficio del deporte entrerriano», y agradeció a Cecco «por la invitación y la predisposición para trabajar juntos».

Por su parte, el presidente de Cafesg subrayó que el deporte es «un elemento fundamental en la formación integral de las personas» y manifestó su disposición para avanzar en acciones coordinadas, tal como el organismo lo hace con otras áreas del gobierno provincial.

La reunión dejó planteadas líneas de trabajo que se buscará formalizar en los próximos meses, en sintonía con la política impulsada por el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, de promover articulaciones interinstitucionales para el desarrollo social, educativo y deportivo de la comunidad.