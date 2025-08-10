Entre Ríos suma municipios para fortalecer el turismo de reuniones

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, impulsó una presencia destacada en Meet Up 2025, el evento de referencia para los profesionales del turismo de reuniones en Argentina, que se desarrolló el 6 y 7 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. En esta edición, la provincia marcó un récord en cantidad de destinos participantes, reafirmando su compromiso con el crecimiento del segmento MICE (turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones).

La delegación entrerriana estuvo integrada por representantes de Colón, San José y Villa Elisa de la Microrregión Tierra de Palmares; Gualeguaychú por Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano; Federación y Concordia de la Región de Salto Grande; Victoria de Lomadas y Humedales; Villaguay de Rincones del Centro y Paraná, capital provincial. Todos ellos participaron en la exposición y la ronda de negocios, posicionando a sus localidades como sedes para eventos y convenciones de alcance nacional e internacional.

«El turismo de reuniones es una herramienta estratégica para romper la estacionalidad y ampliar las posibilidades de desarrollo de nuestros destinos. La participación creciente de municipios entrerrianos en Meet Up demuestra que el sector público y privado están alineados para aprovechar esta oportunidad», expresó el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto.

La participación de los municipios en Meet Up 2025 fue convocada y coordinada por la Secretaría de Turismo provincial, que facilitó la articulación con el sector privado para potenciar la oferta turística vinculada al MICE. Los destinos participantes accedieron a un público altamente segmentado, obtuvieron información actualizada sobre las tendencias del sector y generaron contactos estratégicos.

Meet Up Argentina es el evento anual de referencia para el turismo de reuniones. Combina exposición, networking, capacitación y herramientas de matchmaking para conectar a los prestadores de servicios con organizadores de eventos y potenciales clientes. Su prestigio lo convierte en un espacio clave para la promoción de destinos y la concreción de nuevos negocios.

Con la participación lograda en esta edición, Entre Ríos reafirma su posicionamiento como un destino versátil, capaz de combinar su riqueza natural, cultural y gastronómica con infraestructura y servicios de calidad para la realización de congresos, ferias, reuniones corporativas y viajes de incentivo durante todo el año.