«La situación es muy preocupante»: en Entre Ríos piden medidas para frenar a la garrapata

La ciudad de Villaguay fue sede del puntapié inicial del calendario 2025 de exposiciones rurales en Entre Ríos.

Con una importante presencia institucional y un encendido discurso del titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, el evento se transformó en una caja de resonancia política donde los reclamos del campo volvieron a ocupar el centro de la escena.

Estuvieron los tradicionales como la presión fiscal y el pedido urgente por la eliminación total de las retenciones, o la falta de infraestructura, fundamentalmente los caminos rurales en mal estado.

Sin embargo, entre ese punteo de problemas, apareció otro no menos importante, sobre todo para la producción bovina de la región: el avance de la garrapata.

LA GARRAPATA, UN PROBLEMA EN ENTRE RÍOS

Uno de los temas más sensibles para la ganadería entrerriana es precisamente la proliferación de estos parásitos, especialmente en el norte provincial.

El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Nicasio Tito, fue tajante: “Somos los dueños de la hacienda y tenemos que tomar el toro por las astas. Obviamente que ello no exime de responsabilidades a otros actores. El estado y los organismos como la FUCOFA deben dar las herramientas y crear los contextos favorables para que los planes puedan ser llevados a cabo con eficiencia”.

“La situación actual es muy preocupante y estamos a tiempo de tomar decisiones que vayan en ese sentido, con la plena conciencia que más adelante en el tiempo será más costoso y durará más en el tiempo. Necesitamos un trabajo concienzudo, tenaz y sincero para volver a tener la situación bajo control”, instó.

En sintonía, Castagnani, recordó que “la garrapata no solo es un problema sanitario, sino también económico y productivo”, y llamó a una acción coordinada y urgente para evitar que se profundice la crisis sanitaria en la región.

En este marco, defendió el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa: “Ha sido clave para sostener el estatus sanitario y nuestra presencia en mercados internacionales. No podemos poner en riesgo ese esfuerzo”.

LOS “CASTIGOS” AL PRODUCTOR

Por otro lado, como se mencionó, el principal eje de los discursos fue la alta presión impositiva.

“No se puede construir competitividad ni pedir inversiones cuando al productor se lo castiga antes de producir”, disparó Castagnani, en uno de los momentos más aplaudidos del acto.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de Villaguay, Gustavo Meichtry, advirtió: “Argentina necesita reglas de juego claras, estables y un alivio fiscal. No se puede construir una economía seria con semejante carga impositiva sobre quienes producen”.

También criticó con dureza el estado de la infraestructura: “La Ruta 20 sigue igual. Vialidad provincial es un desastre y no vemos mejoras significativas”, manifestó.

Asimismo, reconoció el diálogo con el gobierno entrerriano “pero las soluciones siguen sin llegar”, dijo, al tiempo que rescató: “Por supuesto, no podemos olvidarnos del estado crítico en el que la provincia fue encontrada, y entendemos las dificultades iniciales. Sin duda valoramos el gesto de que el aumento inmobiliario haya sido por debajo de la inflación y que el 100% de este impuesto sea destinado a caminos rurales, aunque lamentablemente esto aún no se concreta. También debemos señalar que no son pocos los impuestos que le pagamos anualmente a nuestra querida provincia”.

Desde FARER, Tito repasó también las últimas gestiones institucionales y destacó convenios de financiamiento para la compra de reproductores y la vigencia del DUT, aunque cuestionó la burocracia que impide ejecutar correctamente los fondos del impuesto inmobiliario rural.

“Las zonales de Vialidad vienen teniendo respuestas dispares. Algunas han logrado revertir años de abandono y desidia, con un mantenimiento acorde a las necesidades. Otras, aún arrastran serias dificultades. Sabemos que no es simple y que muchas veces ni siquiera es responsabilidad de la cabeza de la Zonal, pero habrá que profundizar en las causas y lograr de una vez caminos productivos en consonancia con la importancia de la actividad agropecuaria”, remarcó.

