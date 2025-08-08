Gravísimo hecho en Concepción del Uruguay: bala perdida impactó en el interior de una vivienda

Un hecho sumamente preocupante y que milagrosamente no terminó con una tragedia, se registró este jueves alrededor de las 23 horas, cuando una bala perdida impactó en el interior de una vivienda de la zona oeste de Concepción del Uruguay.

El terrible y peligroso suceso tuvo lugar en la zona del Barrio Las Mandarinas, frente a la colectora González, y a la altura del ex FAPU.

Los dueños de casa afirmaron que el proyectil impactó en una de las ventanas de uno de los dormitorios y tras romper el vidrio pegó en una pared.

Tras lo ocurrido llamaron a la Policía y radicaron la denuncia correspondiente en dependencias de la Comisaría Segunda.

“La bala vino del lado del FAPU y cruzo el acceso J. J. Bruno en dirección al sur, entrando por la ventana. Por suerte no hubo heridos. Últimamente se escuchan tiros y discusiones. Es tierra de nadie y se mete cualquier delincuente en el asentamiento”, dijo el vecino afectado con mucha preocupación.

Es de esperar que se pueda actuar en consecuencia y dar con estos inadaptados para que respondan ante la Justicia y lograr el secuestro de armas en esa zona.

Crédito: 03442