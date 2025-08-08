Concepción del Uruguay: Sujeto fue detenido acusado de amenazas, violencia de género y desobediencia judicial

Según pudo saber Génesis24, en respuesta a denuncias reiteradas por violencia de género, la División Investigaciones, junto con la Fiscalía local, llevó a cabo un allanamiento que resultó en la detención de un hombre de 33 años. El operativo se realizó esta tarde, alrededor de las 15:00 horas, en una vivienda del Barrio 80 Viviendas.

La orden de allanamiento y detención, se enmarca en un legajo iniciado por denuncias recibidas en Comisaría de Minoridad y Familia y en Comisaría Tercera por los supuestos delitos de amenazas, violencia de género y desobediencia judicial.

Al llegar al domicilio, la policía notificó a una mujer de 27 años que se encontraba en el lugar. Durante la requisa de la vivienda, se procedió a la inmediata detención del hombre de 33 años. Además, se secuestró un teléfono celular, considerado un elemento de interés para la causa.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera, quedando a disposición de la Justicia.

