Se habilitó el tránsito sobre la ruta provincial 20 a la altura de la nueva alcantarilla transversal

Según se informó desde Vialidad Provincial ya se encuentra habilitado el tránsito sobre la ruta 20, dónde se construyó una alcantarilla de hormigón de 2 luces de 4m de ancho, 1,50 de alto y 20m de longitud. La misma se ubica en la Progresiva 12.932 a 1300m de la intersección con ruta nacional N° 14.

Vale recordar, que la anterior alcantarilla había sido demolida y presentaba notables deterioros de años, de esa manera, a través de la política del gobernador Rogelio Frigerio se tomó la decisión de la recuperación de estás obras viales en la provincia para una mejor conectividad que potencie el sector productivo de esta parte del departamento.

En tanto, desde la inspección técnica se comunicó que se solo resta por ejecutar la demolición del desvío provisorio y las colchonetas aguas arriba y aguas abajo.