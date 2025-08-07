Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que habría pretendido perpetrar un hurto en local comercial

Según pudo saber Génesis24, este jueves por la tarde, personal de la Comisaría Segunda de Concepción del Uruguay detuvo a un hombre de 41 años tras un intento de hurto, en un comercio ubicado en calles Posadas y Uncal.

El hecho fue alertado por un llamado al 101, que informaba sobre el ingreso de un sujeto al local comercial con aparentes intenciones de sustraer elementos.

El individuo huyó del lugar, lo que motivó una recorrida por parte del personal policial. Fue localizado en inmediaciones de Posadas y 21 del Oeste Norte, agazapado entre la maleza, coincidiendo con las características físicas y de vestimenta aportadas.

Durante el procedimiento se le realizó un palpado preventivo, hallándose entre sus pertenencias un cuchillo con vaina de cuero, el cual fue secuestrado junto a una gorra y una bandolera.

El operativo se vio interrumpido por la agresión con piedras desde el interior del predio conocido como ex Fapu, por lo que el personal debió retirarse y asegurar los elementos incautados en una zona segura.

Por disposición de la Fiscalía en turno, intervino la División Criminalística para el registro fotográfico y levantamiento de rastros, así como también la División Investigaciones para el análisis del material fílmico.

El individuo permanece alojado en dependencias policiales a disposición de la Justicia.

