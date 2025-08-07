La Libertad Avanza firmó una Alianza en Entre Ríos para dar batalla al kirchnerismo en la contienda legislativa de octubre

Con la firma de sus representantes y apoderados, La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido Libertario y el Partido Fe decidieron ir juntos, en un mismo frente, a las elecciones legislativas nacionales, para defender las ideas de la libertad y oponerse al kirchnerismo.

El nombre acordado para la lista será “Alianza La Libertad Avanza”, utilizará el color violeta y el águila como símbolo; ambos signos distintivos de las ideas de La Libertad.

En Entre Ríos, las elecciones de medio término serán para cargos nacionales: en la Cámara Alta, están en juego las bancas de tres senadores y en la Cámara Baja, de cinco diputados que representan a la provincia.

El adversario es el kirchnerismo

Para la naciente Alianza la prioridad es ser la opción capaz de consolidar el orden social, buscar la prosperidad de todos y desterrar al kirchnerismo de la vida política; al que consideran empobrecedor y dañino para la provincia y el país.

Tras la conformación de la Alianza -de la cual se desprendió un documento compromiso- Roque Fleitas, presidente de LLA de Entre Ríos, expresó que “nuestro espacio político recibe con beneplácito esta coalición que tiene mucha aceptación entre nuestro electorado. La Alianza es un pacto que compartiremos con el presidente, Javier Milei; con el gobernador, Rogelio Frigerio, y con otros representantes destacados de varios partidos políticos entrerrianos. Es bueno unir fuerzas para las elecciones del 26 de octubre porque está en juego el rumbo de los argentinos.

Desde este mismo momento estamos trabajando en una distribución equitativa de las bancas que acompañe, desde el Congreso, el plan del presidente, para alcanzar los objetivos que nos unen: el fin del kirchnerismo y el bienestar de los argentinos”.

“En estas elecciones vamos a lograr más representantes alineados en las Cámaras nacionales y eso va a permitir desarrollar todas las reformas que necesita el país. En octubre, los entrerrianos, con sus votos, mostrarán claramente que apoyan las políticas del presidente de la nación: control del gasto público, austeridad, reducción de la inflación, crecimiento de la economía, superávit, cambio cultural, propiedad privada y libertad; y que el kirchnerismo ya quedó en el pasado oscuro de la Argentina”, sentenció Fleitas.

