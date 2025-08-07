Concepción del Uruguay: Mujer y sus dos hijas menores que iban en moto fueron hospitalizadas tras accidente

Según pudo saber Génesis24, esta noche siendo las 22:25 horas, personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Uruguay intervino en un siniestro vial, ocurrido en la intersección de calles Galarza y Leguizamón.

En el lugar se constató la presencia de un motovehículo marca Bajaj Rouser, el cual era conducido por una mujer de 43 años, quien se encontraba acompañada por sus hijas de 16 y 5 años de edad. Las tres ocupantes fueron asistidas y trasladadas por una ambulancia del servicio de emergencias Alerta hacia el hospital local.

Según las primeras averiguaciones, no habría otro vehículo involucrado en el hecho, presumiéndose que la conductora perdió el control del rodado al intentar frenar, debido al estado resbaladizo de la calzada, producto de la humedad.

En el lugar trabajó personal de la Sección Judiciales y se solicitó la intervención de la médica policial en el nosocomio, a la espera del carácter de las lesiones.

