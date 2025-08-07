Concepción del Uruguay: Una joven hospitalizada tras protagonizar un choque en moto

Según pudo saber Génesis24, hoy por la noche, alrededor de las 20:20 horas, personal del Comando Radioeléctrico de la Departamental Uruguay intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de Bv. Irigoyen y Erausquin.

En el lugar colisionaron una motocicleta Honda Wave 110 y un automóvil Ford Fiesta, ambos circulando en dirección oeste a este.

La conductora del motovehículo, una joven de 20 años, debió ser trasladada en ambulancia por personal del Servicio Alerta hacia el hospital local para ser atendida.

Los vehículos fueron removidos del sitio antes del arribo policial. En el lugar trabajó personal de la Sección Judiciales y se solicitó la presencia de la médica policial en el nosocomio. Confirmaron que las lesiones afortunadamente fueron de carácter leve.

Comparte esto: Twitter

Facebook

