Interna radical: Militancia Activa cuestiona el rumbo del partido y apunta contra Benedetti y dirigentes cercanos a Frigerio

En medio de un creciente malestar dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), el espacio interno «Militancia Activa» lanzó un comunicado en el que cuestiona la alineación de algunos dirigentes con el gobierno de Rogelio Frigerio y advierte sobre lo que consideran un vaciamiento del partido centenario.

El documento, difundido este fin de semana, critica especialmente al exdiputado Atilio Benedetti, recordando su decisión de bajar su candidatura a gobernador en 2015 en nombre de una “amplitud” que, según el espacio, terminó siendo “una entrega”.

El comunicado completo

“No pueden explicar tampoco por qué se sientan con personajes procesados por corrupción. Ni por qué Benedetti, en 2015, bajó su candidatura a gobernador en nombre de una “amplitud” que terminó siendo entrega. Hoy esa misma entrega es a Milei. No tienen límites. Dicen que “no venimos por nostalgia ni por pertenencia histórica”. ¿Entonces para qué están en el radicalismo? ¿Para vaciarlo por dentro y entregarlo después? El radicalismo no es una estructura vacía que se usa según la conveniencia del momento. Son «los topos» del radicalismo.

La UCR no reprime jubilados. No desfinancia universidades. No desmantela hospitales. No desguaza el Estado. No se calla ante el autoritarismo. No busca agradarle al poder para sobrevivir. La UCR es, fue y será ética republicana, justicia social, federalismo, educación, salud, producción, ciencia. No negocios. No marketing. No sumisión.

Nosotros, desde Militancia Activa, reivindicamos lo que fuimos cuando gobernamos Entre Ríos. Con errores y aciertos, sí. Pero con convicciones. Con un gobernador que se plantó frente al ajuste del gobierno nacional de su mismo signo político, porque entendió que la autonomía de la provincia y los derechos de los entrerrianos están por encima de cualquier alineamiento partidario.

Porque sabemos que la sociedad no necesita más gerentes del ajuste: necesita políticos con dignidad. Con coherencia simétrica entre lo que dicen y lo que hacen. Que no voten contra los jubilados y después repartan volantes diciendo que los defienden.

Nuestros candidatos, María Elena Herzovich y Rubén Pagliotto, no tienen prontuario ni mochila. Tienen historia, coraje, propuestas y una sola pertenencia: el radicalismo que no se vende, que no se alquila, que no transa con lo que destruye a la Argentina.

Por eso, le decimos a la militancia y a la sociedad: vamos a levantar la UCR. Cueste lo que cueste. Por y para la gente.

Y le decimos a Benedetti, a Schneider y a quienes participan a título personal en el gobierno de Frigerio: debatan con nosotros, den la cara. ¿O tienen miedo de que se note demasiado que su discurso es de cartón y su gestión es humo?

Lo decimos sin rodeos: este 10 de agosto está en juego el alma de la UCR. O la resignan para seguir en el poder a cualquier precio, o la recuperamos para ponerla al servicio de la sociedad, no del privilegio”. (APF)