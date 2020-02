El órgano de justicia entendió que un jugador de Gimnasia fue mal incluido en el partido.

Este jueves en horas de la tarde el Tribunal de Penas del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el fallo en relación a la protesta presentada por el club San Martín de Formosa en relación al partido que perdiera ante San Martín de Formosa en el estadio Núñez, por la primera fecha de la segunda rueda del Torneo Federal A de Fútbol.

En el mismo determinó darle por perdido el partido al Lobo por la mala inclusión del jugador Kevin Nicolás Rematar, según los Códigos 13, 14, 32, 33, 107 inc. a del R.T.P. Además de aplicarle una multa del valor de 150 entradas generales (Art. 68 inc. c- Reglamento Torneo Federal “A” 2019/2020, y art. 21 del RTP).

El parte de sus considerandos el fallo dice que “Que el quejoso se agravia, específicamente, de la inclusión del jugador Kevin Nicolás Rematar, DNI. Nro. 41.630.187 por parte del Club Gimnasia y Esgrima en el partido de mención, ya que aduce que “…el jugador se halla inhabilitado, en virtud de que el Club Gimnasia y Esgrima en su lista de buena fe del Torneo Federal “A” 2019/2020 incluye al jugador Retamar Kevin Nicolás Casillero N.º 30, siutación Reglamentaria del jugador como A Prueba y al momento de la presentación de la documentación del jugador lo hace el Convenio de Transfererencia a Prueba del club Atlético Newell’s Old Boys de la Asociación Rosarina de Fútbol para el Club Gimnasia y Esgrima de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay hasta el 31 de Diciembre de 2019. Por lo tanto el jugador Retamar, Kevin Nicolás no se encuentra habilitado para disputar encuentros para el Club Gimnasia y Esgrima por el Torneo Federal “A” en esta Etapa por que el mismo venció/feneció el 31 de diciembre de 2019 … Ni siquiera al jugador …Retamar se lo hubiese podido utilizar dentro del cupo de Refuerzo, ya que, el Club Gimnasia y Esgrima agotó sus cupos con los jugadores: 1) Oviedo Enzo Rubén, 2) Badell Maximiliano Alberto y 3) Jara Diego Daniel, los que jugaron el encuentro, uno de ellos habilitado por el C.F.F.A. (por razones de salud) y los otros dos, porque el reglamento de competencia del torneo … autoriza un máximo de dos (2) jugadores como refuerzos … Es decir que el jugador Remar, Kevin Nicolás no estaría habilitado a disputar el encuentro en ninguno de los casos…”.

En otro párrafo dice “Que los argumentos defensista alegados por el club Gimnasia y Esgrima pierden toda consistencia y se da de bruces con la conducta asumida por el mismo (doctrina de los propios actos), tal como consta a fs. 5 de autos donde surge de manera fehaciente que la Entidad de mención efectuó el pedido de Transferencia a prueba por el jugador Kevin Nicolás Retamar, finalizando la misma el 31/12/2019”.

“Por ello, la protesta ha de prosperar por los fundamentos de hecho y derecho ya expuestos; y dado que el jugador Kevin Nicolás Retamar intervino en el partido protestado, lo que está reconocido por ambas partes, no queda duda que con la inclusión de un jugador inhabilitado en su equipo, el Club Gimnasia y Esgrima obtuvo una ventaja deportiva ilegítima, que lo hace pasible de la sanción de pérdida del cotejo de que se trata.

A tenor de lo reseñado corresponde darle por ganado el partido al Club Sportivo General San Martín, registrándose el siguiente resultado: Club Sportivo General San Martín (Formosa) 1 –un- gol – Club Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) 0 –cero- gol”.

Un golpe duro

Este error administrativo cometido por los dirigentes de Gimnasia complica sus aspiraciones de salvarse del descenso de categoría. Es que ahora está a cinco puntos por debajo de Juventud Unida de Gualeguaychú, con un partido más disputado, ya que tiene que quedar libre, cosa que los gualeguaychuenses ya lo hicieron.

Será muy difícil porque no solamente dependerá de si mismo, se tiene que dar además muchos resultados.

El domingo ante el DEPRO comenzará una difícil misión: la de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles y que sus rivales más cercanos pierdan, como Juventud Unida de Gualeguaychú pierda.

