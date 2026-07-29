Se realizará la “Campaña del Juguete 2026” en Caseros

La Municipalidad de Caseros y el Centro de Día “Hogar Nicolás Mugherli” organizan la “Campaña del Juguete 2026” con motivo de celebrarse en el mes de agosto el Día del Niño y con el objetivo de que todos los niños del Hogar reciban un obsequio en su día.

Bajo el lema “Doná un juguete, regalá felicidad”, se reciben juguetes nuevos y usados (en buen estado) que serán donados al Hogar y que luego serán entregados a los niños y niñas que asisten a dicha institución.

Del 18 al 21 de agosto se recibirán donaciones en la Municipalidad de Caseros, y el domingo 23 de agosto en el stand del Hogar “Nicolás Mugherli” durante el “Festejo del Día del Niño” que se realizará en el Predio del Ferrocarril.

Sumate a esta campaña solidaria, entre todos hagamos que cada niño y niña pueda vivir su día con una sonrisa.

CASEROS SE PREPARA PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO

El domingo 23 de agosto desde las 15 horas la Municipalidad de Caseros celebrará el Día del Niño en el Predio del Ferrocarril con el show y la animación de los “Revoltosos” de Concepción del Uruguay.

Durante toda la tarde niños y niñas compartirán juegos, actividades recreativas para todas las edades, sorpresas y regalos para celebrar su día.

Acompañará la jornada la Feria de Artesanos y Emprendedores.

La entrada será libre y gratuita, pero se invita a llevar un juguete nuevo o usado (en buen estado), los cuales serán donados al Centro de Día “Hogar Nicolás Mugherli”, institución que también tendrá a su cargo el servicio de cantina.

¡Los esperamos para celebrar el Día del Niño en familia y disfrutar juntos de una jornada inolvidable!

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