Trabajos de recuperación en Paso Vera norte

La Municipalidad informa que esta semana se puso en marcha el plan de remediación en el área natural afectada en Paso Vera Norte.

Las tareas consisten en trasladar arena para restablecer los bordes y las defensas naturales del lugar tanto del lado este como del oeste, y favorecer su estabilidad.

¿Cómo se está trabajando en el lugar?

Para cuidar el entorno, el operativo se organizó en dos etapas. A fin de evitar el ingreso de maquinaria pesada al área natural, se trasladó la arena a una zona libre de vegetación y, posteriormente, se usaron vehículos livianos para distribuir la arena en los lugares previstos.

Las lluvias contribuirán a que el material se asiente y se compacte de manera natural. Durante las tareas, se tuvo especial cuidado al colocar el material alrededor de los árboles existentes con el fin de protegerlos y preservar el entorno.

El cuidado de los árboles y la vegetación

Durante estos trabajos se retiraron las ramas dañadas de dos árboles ubicados en el acceso al sector de playas y se cubrieron las raíces que se encontraban expuestas como medida de protección y preservación de los ejemplares.

Además, se plantarán nuevos árboles de especies nativas para reforzar la vegetación y se hará un seguimiento para controlar su recuperación.

Como medida complementaria para favorecer la conservación del lugar, se dispuso el cierre del acceso preexistente al sector balneario, con el objetivo de impedir el ingreso de vehículos particulares a las playas. El paso peatonal permanecerá habilitado y la medida será acompañada por la colocación de la cartelería correspondiente.

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