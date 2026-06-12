Concepción del Uruguay será sede de un Torneo Regional de Levantamiento Olímpico de Pesas

El intendente José Lauritto, acompañado por el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Sergio Richard, y el director de Deportes, Osvaldo López, recibió este jueves a representantes del levantamiento olímpico de pesas, en el marco de la presentación oficial del Torneo Regional que se desarrollará este fin de semana en Concepción del Uruguay.

La competencia se realizará el sábado 13 de junio, de 8 a 18 horas, en el Espacio Deportivo y Cultural “El Espinillo”, y marcará un hecho histórico para la disciplina en la ciudad, ya que será la primera competencia oficial de levantamiento olímpico de pesas organizada en Concepción del Uruguay.

Durante el encuentro, los profesores Walter Zeballos y Jesica Núñez, junto a los deportistas Lionel Galarza, Luciana Chiappella y Morena Saldivia Rossi, brindaron detalles sobre el certamen y destacaron la importancia que tendrá dentro del calendario deportivo nacional.

“El torneo cuenta con el aval de la Federación Argentina de Pesas y forma parte de su calendario oficial de competencias. Además, constituirá una instancia clasificatoria para el Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas, que se disputará a fines de este año en Entre Ríos”, señalaron los organizadores.

Asimismo, explicaron que “las marcas obtenidas por los atletas serán consideradas en los procesos de selección para competencias internacionales de relevancia, entre ellas los Campeonatos Sudamericanos, Panamericanos y los Juegos ODESUR de Mayores. En este sentido, el torneo representa una oportunidad clave para la proyección deportiva de los participantes”.

La competencia reunirá a deportistas de distintas localidades del país, entre ellas Concordia, Gualeguaychú, Villa Elisa, Ibicuy, Federación, Río Segundo (Córdoba), Pilar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Concepción del Uruguay.

Desde la organización destacaron que la participación de atletas provenientes de diferentes provincias contribuirá al crecimiento y la difusión de la disciplina, al tiempo que fortalecerá el posicionamiento de Concepción del Uruguay como sede de eventos deportivos de alcance regional y nacional.

Además de los competidores, el encuentro convocará a entrenadores, jueces y acompañantes, generando un importante movimiento deportivo y social en la ciudad. La realización de este tipo de eventos constituye una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo del deporte local y brindar a los atletas uruguayenses la posibilidad de competir en un certamen oficial ante su público.

Deportistas locales con proyección nacional e internacional

Entre los representantes uruguayenses que participarán del torneo se destaca Lionel Galarza, integrante de la Selección Argentina que representó al país en los Juegos Sudamericanos de la Juventud (ODESUR) disputados en Panamá y actual subcampeón argentino de la disciplina.

Por su parte, Luciana Chiappella es múltiple medallista nacional y próximamente representará a la Argentina en los FISU América Games, que se desarrollarán en Lima, Perú.

A su vez, Morena Saldivia Rossi ha obtenido medallas en campeonatos nacionales durante las últimas dos temporadas, consolidándose como una de las atletas destacadas de la disciplina.

Los tres deportistas competirán este sábado en El Espinillo, junto a atletas de distintas categorías: infantiles, de carácter formativo y no competitivo, menores, cadetes, juveniles, sub-23 y mayores.

Las inscripciones ya se encuentran cerradas y se espera una importante convocatoria, con más de 600 participantes inscriptos, además de un gran marco de público.

Finalmente, los organizadores informaron que el certamen será fiscalizado por jueces nacionales provenientes de Buenos Aires y Santa Fe, garantizando el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos por la Federación Argentina de Pesas.

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