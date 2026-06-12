La Copa Ciudad de Concepción del Uruguay traerá el mejor deporte ecuestre a la Expo Rural 2026

Los días 26 y 27 de septiembre, la Expo Rural de Concepción del Uruguay 2026, consolidada como la exposición agropecuaria más importante del Litoral argentino, será escenario de las Jornadas de Equitación y Saltos Hípicos. La actividad, organizada por el Centro Hípico La Esperanza, reunirá a una importante cantidad de binomios que competirán por la Copa Ciudad de Concepción del Uruguay.

La Expo Rural de Concepción del Uruguay volverá a convertirse en un punto de encuentro para el deporte ecuestre con la realización de las Jornadas de Equitación y Saltos Hípicos, que se desarrollarán durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay.

Organizada por el Centro Hípico La Esperanza, la competencia convocará a jinetes, amazonas y caballos de distintos puntos del país, quienes participarán en pruebas que combinarán técnica, precisión, velocidad y destreza, ofreciendo un espectáculo de primer nivel para los amantes de la actividad ecuestre y para toda la familia.

Uno de los momentos más esperados será la disputa de la Copa Ciudad de Concepción del Uruguay, competencia central del fin de semana que reunirá a destacados binomios y que se ha consolidado como uno de los grandes atractivos deportivos de la exposición. Eva Perón 134 – C.P. 3260 – Concepción del Uruguay – Entre Ríos E-mail: cdeluexporural@gmail.com | Tel.: 03442-646872 @exporuralcdlu

Las pruebas de salto hípico representan una de las disciplinas más exigentes del deporte ecuestre, donde la coordinación entre jinete y caballo resulta determinante para superar cada recorrido con la mayor precisión posible.

La actividad formará parte de la programación oficial de la Expo Rural de Concepción del Uruguay 2026, que se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural, ubicado sobre la Autovía 14, km 132, provincia de Entre Ríos.

Además de las competencias ecuestres, la Expo ofrecerá más de 150 stands comerciales, exposiciones ganaderas, las últimas novedades en maquinaria agrícola, una Zona Dinámica y Drive Experience de Tractores, una exclusiva Zona Off Road para test drives de vehículos 4×4, paseo de compras, un exquisito patio de comidas, espectáculos musicales en vivo y propuestas recreativas con juegos infantiles para toda la familia.

Sobre la Expo Rural Concepción del Uruguay 2026

La Expo Rural de Concepción del Uruguay se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 y se ha consolidado como la exposición agropecuaria más importante del Litoral argentino. En su última edición reunió a más de 20.000 visitantes, más de 150 expositores y generó negocios por más de U$S 5 millones.

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