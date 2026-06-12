Dos jugadoras del Club Rivadavia convocadas a la Selección Entrerriana de Vóley Sub-16

El Club Atlético Rivadavia aporta dos jugadoras a la Selección de Entre Ríos para el Campeonato Nacional Sub-16

Las uruguayenses Giuliana Meza y Xiomara Maidana representarán a la provincia en el certamen que se disputará en Comodoro Rivadavia, consolidando el rol formativo y social de la histórica institución deportiva.

Concepción del Uruguay, Entre Ríos — El Club Atlético Rivadavia vuelve a ser protagonista a nivel nacional. La institución local anunció con orgullo la convocatoria de las jugadoras Giuliana Meza y Xiomara Maidana, integrantes de la categoría Sub-16 femenina, para formar parte de la Selección de Entre Ríos que disputará el próximo Campeonato Nacional de Voleibol en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Este importante logro deportivo de ambas jugadoras es el resultado de la constancia, el esfuerzo y el trabajo sostenido que se viene desarrollando en las formativas del «Trico». Sin embargo, desde la dirigencia destacan que esta convocatoria representa mucho más que un éxito competitivo: es el reflejo del rol fundamental que cumple Rivadavia en la sociedad uruguayense.

Actualmente, el club no solo funciona como una destacada escuela de vóley, sino que se ha consolidado como un espacio vital de contención, formación y transmisión de valores. Día a día, más de 150 chicos y chicas transitan por el estadio, encontrando en el deporte una herramienta de desarrollo personal y colectivo.

«Cuando Giuliana y Xiomara salgan a la cancha en el sur de nuestro país, no solo estarán defendiendo los colores de la provincia. Llevarán consigo el trabajo y los sueños de todos los jóvenes que hacen el vóley de nuestra institución», destacaron desde la Subcomisión. Ellas se convierten así en el espejo donde se miran las categorías menores y en la prueba tangible de que el trabajo a consciencia, sostenido en el tiempo, da sus frutos.

Este aporte a la Selección de Entre Ríos posiciona nuevamente al vóley local en lo más alto y reafirma el compromiso de la gran familia del Club Atlético Rivadavia con el fomento del deporte como pilar fundamental para la juventud de Concepción del Uruguay.

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