sábado 13 junio 2026

Caseros: Taller de Teatro «Del cuerpo y la voz a la acción»

Este sábado 13 de junio de 14 a 17 horas en el Centro Cultural “Margarita Thea” de Caseros se llevará adelante el Taller “Del cuerpo y la voz a la acción” a cargo del docente Héctor Acosta.

El taller será libre y gratuito, y está destinado a mayores de 12 años con y sin experiencia previa en teatro. Los interesados deben inscribirse a través de este formulario: https://forms.gle/r8Jf6juSySid7n7v6

La propuesta buscará “llevar el accionar cotidiano al hacer Extra-Cotidiano como herramienta para el Actor/Actriz Performer, en el acto-hecho escénico, partiendo de los principios de la Antropología Teatral como ‘el equilibrio’, ‘las oposiciones’, ‘cuerpo y mente dilatados’”.

La jornada se realizará en el marco del Ciclo de capacitaciones y talleres «Entre Saberes» que desarrollan por toda la provincia el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER) y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Además, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Caseros.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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