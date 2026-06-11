Concepción del Uruguay: Sorprendido cuando trasladaba herramientas y objetos de dudosa procedencia

El sujeto de 37 años fue demorado por la Patrulla Motorizada en la zona norte de la ciudad. Llevaba cajas de tubos mecánicos, lentes de sol y hasta un juguete, aportando versiones contradictorias a los uniformados.

Según se confirmó a Génesis24, un nuevo procedimiento contra el delito contra la propiedad se llevó a cabo en las primeras horas de este jueves, cuando efectivos de la Sección Patrulla Motorizada individualizaron e interceptaron a un hombre que caminaba con una llamativa cantidad de herramientas y otros artículos cuya propiedad no pudo acreditar.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 05:20 de la madrugada, en la intersección de las calles Lacaba y Santa Teresita. Por el sector se encontraba realizando recorridas preventivas un móvil de la Patrulla Motorizada cuando los agentes divisaron a un hombre de 37 años, que se encuentra en situación de calle, transportando varios bultos de manera sospechosa.

Al ser interceptado, los uniformados constataron que el individuo tenía en su poder una caja de herramientas de tubos para mecánica de color rojo (compuesta por 39 piezas), un recipiente tipo tacho plástico de color anaranjado que contenía otros 28 tubos sueltos, una pinza con mango amarillo, dos llaves de mano y diversa tornillería.

Además de los elementos de taller, llevaba un estuche porta lentes marca Polaroid con sus respectivos anteojos y un teclado de. Al ser consultado por los efectivos sobre el origen de las cosas, el sujeto dio versiones contradictorias ante las autoridades.

El suceso fue informado de inmediato a la Unidad Fiscal en turno. La magistrada dispuso el formal secuestro de la totalidad de los elementos bajo la causa de «establecer propiedad y procedencia», además la correcta identificación del implicado de 37 años quien quedó supeditado a la investigación mientras la Policía intenta localizar a los damnificados.

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