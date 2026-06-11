jueves 11 junio 2026

Colón: Hubo allanamientos positivos por robo de celulares

Como resultado de una investigación llevada adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Jefatura Departamental Colón, en horas de la tarde se concretaron dos Allanamientos en el marco de una causa por el Hurto de Teléfonos Celulares denunciados días atrás en la ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, las diligencias, ordenadas por el Juzgado de Garantías de Colón, se realizaron en dos viviendas ubicadas sobre Calle General Noailles al 1.200, donde los efectivos obtuvieron resultados positivos al secuestrar prendas de vestir que guardarían relación con el hecho investigado.

Además, tres personas mayores de edad fueron trasladadas a sede policial para su correcta identificación, quedando supeditadas a la causa, mientras que tres menores fueron puestos a disposición de Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, desde donde posteriormente fueron entregados a sus Responsables Legales legales, conforme a las disposiciones vigentes.

Las actuaciones continúan con el objetivo de esclarecer completamente el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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