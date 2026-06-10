Dpto. Colón: Secuestran moto denunciada como robada en Concepción del Uruguay

En el marco de tareas investigativas, personal de Comisaría Villa Elisa, departamento Colón, constató que una Motocicleta marca Gilera Smash 110 cc, que había sido retenida preventivamente junto a personal de Tránsito Municipal de dicha localidad, por carecer de la documentación correspondiente para circular, registraba un pedido por sustracción.

Según se confirmó a Génesis24, tras las averiguaciones realizadas, se estableció que el rodado estaba vinculado a una denuncia radicada el 30 de Septiembre de 2.025 en la Jefatura Departamental Uruguay por un joven de 21 años domiciliado en Concepción del Uruguay.

Informada la Unidad Fiscal de turno, dispuso el secuestro formal del Motovehículo y su puesta a disposición de la Magistratura interviniente de Concepción del Uruguay, a fin de avanzar con las actuaciones correspondientes y su posterior restitución al legítimo propietario.

DETIENEN A UN JOVEN POR INCUMPLIR UNA MEDIDA DE RESTRICCIÓN

Personal de Comisaría La Picada aprehendió este mediodía a un joven de 21 años en el Barrio El Brillante, San José, tras constatar que incumplía una medida judicial de restricción vigente.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un presunto episodio de violencia. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer, quien manifestó haber sido agredida por su expareja, sobre quien pesaban medidas de restricción dispuestas por el Juzgado de Paz de San José.

Mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, los funcionarios localizaron al involucrado dentro de la vivienda. Al advertir la presencia policial, el joven intentó retirarse por la parte posterior del inmueble, aunque fue rápidamente interceptado y aprehendido.

Informada la autoridad judicial de turno, se dispuso su traslado a Dependencias Policiales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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