Boleas y Bagnat expusieron en el Senado sobre la reforma previsional

En esta oportunidad, participaron de las reuniones el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat.

Al respecto, Boleas señaló que «fue una reunión muy productiva, donde tuvimos la oportunidad de transmitirles a los senadores cuál es la visión del gobierno y los motivos que han llevado a presentar este proyecto de ley, que creemos que es fundamental para la sanidad de las cuentas públicas de Entre Ríos; y, sobre todo, para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional, y que quienes aún no se han jubilado, que puedan hacerlo y cobrar esa jubilación».

A quienes creen que esta reforma va a generar un ajuste, el ministro les aseguró que «están equivocados, porque este proyecto de ley no intenta modificar ningún derecho adquirido por los jubilados actuales; no se les altera la jubilación que tienen hasta el momento. Por el contrario, lo que intenta hacer es fijar los nuevos parámetros de este régimen previsional acorde a la realidad, a la evolución demográfica; y poder garantizar la sustentabilidad de este sistema».

Precisó que en la parte introductoria, se expuso sobre aquellas modificaciones que la nueva ley intenta hacer y cuáles no; y, además, «sobre cuáles serían las otras alternativas a esta reforma, que son las tradicionales, aumento impositivo y demás. Pero queremos en todo momento poner en claro que este es un problema de un millón y medio de entrerrianos, y que no es un problema solamente de los jubilados y potenciales jubilados a la Caja provincial».

Por su parte, Bagnat aportó que este encuentro fue «algo sumamente necesario y positivo; es la instancia clave, porque el sistema jubilatorio se rige por una ley y este es el ámbito en el cual se va a definir esa ley».

Indicó que durante el encuentro «pudimos respaldar y ampliar todo tipo de inquietudes. que tienen que ver con un diagnóstico muy claro de una distorsión estructural muy importante, que ha llevado a una situación grave, pero que consideramos que tiene arreglo y que precisamente estas medidas son las que plantean que el sistema pueda sobrevivir y ser sustentable a futuro».

Luego, aclaró que «estas medidas no buscan un ajuste, ni un achique. Lo que buscan es que el sistema no empeore y que lo ayudemos a que pueda seguir jubilando. Hay 120.000 trabajadores activos en la provincia que van a necesitar la Caja porque en algún momento se van a jubilar. Entonces, se trata de saber con la mayor exactitud, dónde vamos a estar parados dentro de 10 o 20 años, para que sistema pueda seguir honrando con estos jubilados».

Por último, advirtió que «las medidas no son de impacto económico inmediato, son graduales; y están planificadas sobre las altas nuevas. O sea, a ningún jubilado de la provincia se le va a tocar absolutamente nada, ni ningún derecho, ni económicamente nada de lo que figura en el recibo de mayo si la ley saliera en junio o en julio. En eso hay que ser totalmente claro, no alarmar y no angustiar a la gente, porque muchas reformas sí fueron sobre el pasado y este no es el caso». Y concluyó: «Hay una decisión muy firme del gobernador de que absolutamente ninguna medida afecta a los actuales jubilados».