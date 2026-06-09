Villa Elisa: Detenido en flagrancia tras hecho de violencia de género

Durante la madrugada de este martes, personal de Comisaría Villa Elisa dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un domicilio de Calle General Rondeau al 1.000, tras un llamado que solicitaba presencia policial por un incidente de Violencia de Género.

Según se confirmó a Génesis24, una vez en el lugar, los efectivos tomaron conocimiento de una situación de agresión ocurrida en el ámbito de una relación de pareja, que tuvo como víctima a una mujer de 46 años.

Informada la Unidad Fiscal de turno sobre lo sucedido, se dispuso la inmediata aprehensión de un hombre de 37 años, quien fue trasladado y alojado en sede policial, donde permanece a disposición de la Justicia.

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