Comenzó un curso de capacitación sobre el proyecto de Código Rural de Entre Ríos

La propuesta de formación se dictará en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y apunta a analizar la iniciativa parlamentaria orientada a modernizar la normativa del sector productivo. La autora del texto, diputada María Elena Romero, dialogó con Radio Diputados sobre el alcance de las jornadas y los ejes centrales de la reforma en discusión en la Legislatura.

La Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), inició este lunes 8 una instancia formativa dedicada al estudio e interpretación del proyecto que busca instituir un código normativo para el campo entrerriano. Bajo el título «Información e Interpretación del Proyecto de Ley del Nuevo Código Rural para la Provincia de Entre Ríos», la capacitación consta de cuatro encuentros semanales sincrónicos de una hora y media cada uno, que se dictarán los días 8, 15, 22 y 29 de junio, en los que se abordarán aspectos jurídicos, producción agropecuaria, dimensión ambiental y debates en torno del código.

En comunicación con Radio Diputados, la legisladora María Elena Romero remarcó la importancia de abrir este espacio de debate académico antes del tratamiento formal del proyecto de ley en las comisiones conjuntas de Asuntos Constitucionales y de Legislación Agraria y Tierras. La diputada explicó que la provincia posee “una conformación prioritariamente rural y requiere de herramientas legales que impulsen la inversión privada, incorporen tecnología y eviten el desarraigo de familias de productores mediante la protección de la unidad económica sustentable” según cada departamento.

Del mismo modo, Romero destacó que la propuesta incorporó aportes del Instituto de Derecho Agrario y Minería del Colegio de la Abogacía, así como de especialistas, ruralistas y empresarios. En este sentido, se estructura en más de seiscientos artículos con “el fin de ordenar una legislación que actualmente se encuentra dispersa y genera lagunas jurídicas en la práctica cotidiana”.

El curso extracurricular surgió por inquietud de la unidad académica y se organizó en cuatro módulos semanales que abarcarán aspectos jurídicos e institucionales, la producción y actividad agropecuaria, y la dimensión ambiental y territorial. Entre las principales innovaciones contempladas en la reforma integral, se encuentran la creación de un Consejo Agrario y un fuero rural especializado dentro del Poder Judicial, un régimen único de sanidad animal y vegetal, un fondo y seguro agrario provincial, sumado a normativas específicas para el fomento del agroturismo y las economías regionales.

Desde la FCA informaron que la convocatoria permanece abierta a toda la comunidad y es de carácter gratuito para los estudiantes universitarios. Con este espacio formativo se busca enriquecer la discusión y sumar diferentes miradas sobre una legislación que atraviesa el paradigma ambiental, en sintonía con los mandatos de la Constitución y los tratados internacionales de protección de los recursos naturales.

Para mayor información: https://fca.uner.edu.ar/capacitacion-extracurricular/

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