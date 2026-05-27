Anunciaron que las becas provinciales aumentarán un 30% y alcanzarán a más de 15 mil estudiantes

El incremento fue confirmado este miércoles por autoridades del Gobierno provincial y del Instituto Becario. Destacaron que el acumulado desde el inicio de la gestión alcanza el 670%.
El Gobierno de Entre Ríos anunció este miércoles un nuevo incremento en las becas provinciales destinado a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios de toda la provincia.
La medida fue presentada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, quienes confirmaron que el aumento será cercano al 30% para el paquete de becas correspondiente a 2026.
Durante la conferencia, los funcionarios remarcaron especialmente el impacto que tendrá la actualización en los niveles terciario y universitario, donde el acompañamiento económico supera actualmente el millón de pesos anuales por estudiante.
“El aumento acumulado es del 670%”
Mauricio Colello sostuvo que el incremento responde a una decisión directa del gobernador Rogelio Frigerio y aseguró que el objetivo es sostener el acompañamiento a los estudiantes en un contexto económico complejo.
“Estamos hablando de un aumento de cerca del 30% a cada una de esas becas, que en lo acumulado desde que inició la gestión es del 670%, cuando la inflación fue un poco más del 200%”, afirmó.
El funcionario destacó además que el aumento fue posible gracias a una reorganización interna de recursos y cuestionó gastos que anteriormente realizaba el Instituto Becario.
“Eliminamos las maratones que se hacían desde el Instituto del Becario, donde se invertían cerca de 500 millones de pesos, y esos fondos fueron direccionados directamente a las becas”, señaló.
También apuntó contra programas que, según expresó, tenían “cierto grado de politización”. “Había cerca de 500 beneficiarios que se seleccionaban de manera discrecional y hoy quedaron 70. Eso nos permitió ahorrar 1.500 millones de pesos que fueron directamente a las becas”, indicó.
Colello aseguró además que actualmente se mantienen alrededor de 15.000 beneficiarios y afirmó que el sistema fue reorganizado para que “las becas vayan realmente a quienes las necesitan”.
Los nuevos montos y cómo se aplicarán
Por su parte, Mariano Berdiñas confirmó cuáles serán los nuevos valores de las becas provinciales tras la actualización anunciada este miércoles.
“La beca universitaria va a estar en 100.000 pesos, la terciaria en 70.000 y la secundaria en 50.000”, precisó.
El titular del Instituto Becario recordó además los valores con los que comenzó la actual gestión y remarcó el incremento registrado desde entonces.
“Nosotros asumimos con una beca secundaria de 6.000 pesos, una terciaria de 10.000 y una universitaria de 13.000 pesos. El aumento fue sideral”, sostuvo.
Aclaraciones
Berdiñas explicó que el incremento comenzará a aplicarse con el paquete 2026 y aclaró que los estudiantes secundarios que ya cobraron la primera cuota recibirán automáticamente la diferencia correspondiente.
Además, confirmó que la inscripción para las becas provinciales de nivel terciario y universitario permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.
El trámite puede realizarse a través de la página oficial del Instituto Becario, mediante la aplicación móvil del organismo o en las delegaciones distribuidas en distintos puntos de Entre Ríos.
“El sistema está totalmente digitalizado y eso permitió que tengamos una inscripción récord. Hoy hay 26.000 trámites finalizados que están siendo evaluados”, explicó el funcionario. Elonce