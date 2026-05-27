Alerta violeta por bancos de neblinas para este miércoles en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que rige un alerta violeta ya que, nuevamente, tendremos una jornada con nieblas y neblinas en la provincia. En esa línea, se informa que la visibilidad se verá afectada durante la madrugada y la mañana por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y caminos.

Además, el frío retrocederá un poco con el correr de los días y se ubicará por encima de los 10 grados para el jueves.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con niebla y cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevée neblinas y cielo parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados. En estas localidades se pronostica cielo mayormente nublado y neblinas.