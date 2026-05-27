viernes 29 mayo 2026

Alerta violeta por bancos de neblinas para este miércoles en toda la provincia

Además, el frío retrocederá un poco con el correr de los días y se ubicará por encima de los 10 grados para el jueves.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con niebla y cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevée neblinas y cielo parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados. En estas localidades se pronostica cielo mayormente nublado y neblinas.

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