Impulsan la adhesión entrerriana a la Ley Nacional del Donante Voluntario de Sangre

La iniciativa presentada por la diputada Débora Todoni propone coordinar la legislación provincial con la normativa federal. Sobre la importancia de promover la donación de sangre y la conciencia social en torno a este procedimiento, la coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry, valoró en Radio Diputados la gestión pública para favorecer la participación.

El proyecto de ley ingresado por la Cámara de Diputados de Entre Ríos -de autoría de la diputada Débora Todoni- establece un marco institucional definitivo para la concientización y la promoción de la hemodonación en todo el territorio provincial. La coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH) dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, Lucrecia Etcheverry , destacó en Radio Diputados que la gestión pública se enfoca en “fomentar la donación voluntaria y habitual de sangre para garantizar un stock seguro” en los hospitales de la región.

La funcionaria remarcó la necesidad de desterrar falsas creencias que limitan la concurrencia espontánea de la sociedad. Al respecto, Echeverry expresó: “Se concurre a donar solamente cuando un familiar necesita. Trabajamos para promover la donación espontánea, para garantizar que tengamos acceso a tener sangre disponible en cualquier lugar”.

Asimismo, la especialista se refirió a las condiciones básicas requeridas para efectuar la práctica y recordó que el insumo central posee un tiempo límite de conservación en los efectores. En relación con el esquema de abastecimiento actual, la referente aclaró: “Las necesidades hoy están cubiertas, pero siempre es necesario seguir donando porque la sangre tiene fecha de vencimiento y los componentes sanguíneos son requeridos todos los días”.

La propuesta legislativa, entre sus fundamentos destaca la importancia de respaldar el trabajo diario de los bancos de sangre y de formalizar fechas que sirvan como herramientas comunitarias para informar a la población. Según el marco normativo, se busca “fortalecer el sistema sanitario y optimizar la respuesta ante las demandas transfusionales cotidianas”.

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