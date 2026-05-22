En días nada más, las heladas comenzarán a mostrar su rigor

Las heladas agronómicas estarán presentes la próxima semana y alcanzarán al Litoral. Desde el área de Clima y Agua del INTA explican que se espera un marcado descenso térmico con temperaturas inferiores a los 10 grados.

El avance del otoño comienza a sentirse con firmeza en las principales regiones productivas. En este marco, se espera una fuerte caída de las temperaturas que traerá consigo las primeras heladas agrometeorológicas de consideración para el centro del país, el Litoral y Cuyo.

También advirtió sobre la probabilidad de heladas que impactarán sobre la porción central y el Litoral argentino. Por su parte, la región patagónica enfrentará el clima más crudo, con heladas que irán de moderadas a intensas, acompañadas de lluvias y nevadas dispersas en el sur.

Por otra parte, el pronóstico extendido del INTA indicó que las bajas temperaturas dominarán la escena durante la próxima semana. Del 21 al 26 de mayo, se mantendrán las condiciones de frío con probabilidad de heladas débiles en la región central, Cuyo y el Litoral, mientras que en la Patagonia podrían registrarse eventos localmente intensos.

En materia de precipitaciones, el panorama inmediato sólo prevé lluvias y tormentas sobre Misiones. No se esperan milimetrajes significativos en el resto de las provincias.

Sin embargo, para el período del 27 de mayo al 1 de junio, el pronóstico anticipa el regreso de lluvias y tormentas sobre el norte del país. Hay probabilidad de eventos dispersos y con menor acumulado de agua en la franja central.