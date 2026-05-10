Ruidos molestos en Concepción del Uruguay: Intensifican operativos de control en el tránsito

En un trabajo conjunto entre la Jefatura Departamental Uruguay y la Dirección de Tránsito Municipal, se llevaron a cabo diversos operativos durante el último fin de semana con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, ordenar el tránsito y garantizar el descanso de los vecinos ante denuncias por ruidos molestos.

CONTROLES VEHICULARES EN PUNTOS ESTRATÉGICOS

Durante la tarde del sábado, personal de la Comisaría Primera y el Comando Radioeléctrico desplegaron un dispositivo de control en la intersección de Bv. Yrigoyen y Leguizamón, una zona de alto flujo vehicular.

Según se confirmó a Génesis24, como resultado de este operativo, se logró la identificación de 35 personas y la verificación de 25 motovehículos. Estas acciones, que forman parte de un plan de seguridad diurno, derivaron en la retención de una motocicleta que presentaba múltiples infracciones a las normas vigentes.

Desde la Jefatura Departamental destacaron que estos controles no solo buscan regularizar la documentación, sino también prevenir conductas de riesgo en la vía pública.

RESPUESTA A DENUNCIAS VECINALES POR RUIDOS MOLESTOS

En horas de la madrugada de este domingo, alrededor de las 03:30 horas, fuerzas de seguridad debieron intervenir tras reiterados llamados de vecinos al 101, quienes alertaban por la acumulación de personas y disturbios sonoros en la zona de Bv. Díaz Vélez y Lapacho.

Personal de la Comisaría Tercera acompañó a los inspectores municipales hasta un comercio del rubro kiosco. En el lugar, se constató una serie de irregularidades graves que afectaban la convivencia del barrio:

Falta de habilitación comercial y ausencia de documentación fiscal obligatoria.

Ocupación indebida de la vía pública, lo que generaba las aglomeraciones denunciadas.

Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido (después de las 00:00 hs), infringiendo la Ordenanza 5354.

Según se confirmó a Génesis24, ante estas faltas, las autoridades labraron las actas de constatación correspondientes, elevando las actuaciones al Juzgado de Faltas.

Desde las fuerzas intervinientes se resaltó que la participación activa de la comunidad a través de las denuncias telefónicas es una herramienta fundamental. Esto permite una rápida respuesta policial y municipal para desactivar situaciones de ruidos molestos y focos de conflicto que alteran la tranquilidad de las familias uruguayenses.

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