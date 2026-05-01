Denuncia por adicionales en la Policía de Entre Ríos: la Fiscalía recabó documentación

A un día de que se hiciera pública una grave denuncia por presuntas irregularidades con los adicionales dentro de la Policía de Entre Ríos, se llevó adelante el primer procedimiento judicial en el marco de la investigación. La medida se concretó la tarde de este jueves en la División 911 y Videovigilancia en Paraná, por solicitud del fiscal Gonzalo Badano.

Según precisaron fuentes judiciales a ANÁLISIS, no se trató de un allanamiento sino que “se diligenció una orden de presentación de documental”. En ese contexto, participó personal de fiscalía y desde el área requerida “entregaron prueba documental y digital” vinculada a la causa.

El procedimiento tiene como eje una denuncia reciente formulada por un grupo de policías en actividad, quienes acusaron a funcionarios de la fuerza de una presunta maniobra de malversación de fondos vinculados a los servicios adicionales que cumplen los uniformados. Los denunciantes solicitaron resguardar sus identidades y reclamaron garantías para evitar posibles represalias dentro de la institución.

La acusación apunta, entre otros, a Juan Manuel Zunino, jefe de la División 911 y Videovigilancia, a quien la denuncia le atribuye un rol central dentro de una supuesta estructura organizada. En la presentación, se sostiene que su nivel de inserción y vínculos institucionales permitirían inferir que los hechos no serían aislados, sino parte de un esquema con capacidad de sostener y eventualmente encubrir la operatoria.

La denuncia, patrocinada por el abogado Rubén Pagliotto, advierte sobre hechos de “extrema gravedad institucional” y menciona posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica y encubrimiento.

Con esta primera medida, la investigación comienza a avanzar con la incorporación de elementos probatorios clave en un caso que podría tener derivaciones de alto impacto dentro de la estructura de seguridad provincial.

Análisis