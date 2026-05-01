Colón: Detenido tras intentar robar un perro

En horas de la tarde, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino de manera inmediata tras recepcionarse un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un individuo que habría intentado sustraer un can de un domicilio particular ubicado en Calle Noailles al 450.

Según se confirmó a Génesis24, una vez en el lugar, los efectivos constataron la situación y observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado gracias al eficaz despliegue del personal actuante.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del sujeto de 28 años de edad por el Supuesto Delito de Hurto en Grado de Tentativa, siendo trasladado a sede policial, donde permanece alojado a disposición de la Magistratura interviniente.

RECUPERAN BICICLETA SUSTRAÍDA EN SAN JOSÉ

Por otro lado, en horas de la tarde de la víspera, a raíz de una denuncia radicada por la sustracción de una bicicleta marca Fire Bird, rodado 27, la cual se encontraba con medidas de seguridad, desde inmediaciones de calles 9 de Julio y Celia Pellenc, personal policial de Comisaría San José inició tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho.

Continuando con las averiguaciones y recorridas en posibles zonas de descarte, el rodado fue localizado en un descampado ubicado en la intersección de calles Maipú y Yapeyú, donde fue recuperado y formalmente secuestrado por personal interviniente.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la restitución del rodado a su legítimo propietario, previo reconocimiento, continuándose con las diligencias de rigor.

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