Concepción del Uruguay: La Mutual Municipal consolida un modelo ágil y accesible

Salud mental sin demoras: la Mutual Municipal consolida un modelo ágil y accesible

Desde septiembre de 2024, el equipo de salud mental de la Mutual Municipal brinda atención a sus afiliados con un esquema sostenido y eficiente, adaptado a un contexto donde la demanda crece y los recursos especializados escasean, especialmente en el interior del país.

El servicio funciona bajo la modalidad de consultorios externos y está integrado por médicos clínicos, psicólogos y una psicopedagoga. Ante la falta de profesionales en psiquiatría, los casos que requieren medicación son abordados por una médica clínica con experiencia en salud mental vinculadas al Servicio de Salud Mental del Hospital Urquiza, quien atiende los cuadros más complejos; y otra profesional enfocada en los casos más frecuentes, como trastornos de ansiedad y del sueño.

El dispositivo comienza con una entrevista de admisión a cargo de un psicólogo, quien evalúa cada situación y deriva al área correspondiente. Actualmente, 11 psicólogos cubren distintas especialidades: atención a adultos, niños y adolescentes, orientación vocacional, evaluaciones neurocognitivas, y terapias de pareja y familia. A su vez, una psicopedagoga, también desarrolla tratamientos de manejo del estrés.

En términos de alcance, ya se han atendido 120 afiliados en psicología, 30 en medicina y 10 en psicopedagogía. Un dato destacado es que 45 de los pacientes pertenecen al grupo de niños y adolescentes, un segmento especialmente afectado por la escasa oferta de atención en salud mental en la ciudad.

A pesar de la complejidad de algunos cuadros, no se han requerido internaciones psiquiátricas: todos los casos han sido abordados de manera ambulatoria, con rapidez y eficacia. El tiempo entre la solicitud de la entrevista inicial y el inicio del tratamiento no supera, en general, los 7 días. En más de un año y medio de funcionamiento, no se han registrado listas de espera.

En un escenario global donde las consultas en salud mental aumentaron un 134% en 2025, y con sistemas públicos locales que presentan demoras de hasta dos meses, este modelo de atención representa una respuesta concreta, oportuna y de calidad para los afiliados.

La Mutual Municipal reafirma así su compromiso con el bienestar integral de su comunidad, garantizando acceso a la salud mental en tiempo y forma.

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